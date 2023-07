Artur Jorge reforça Farense por uma época

”, salientou nas redes sociais o emblema de Faro, de regresso à elite do futebol português após ausência de dois anos.Segundo a SAD algarvia, o defesa central, anunciado no primeiro dia da pré-temporada,Artur Jorge, de 28 anos, formado no Sporting de Braga, alinhou na equipa B dos bracarenses e foi emprestado a Vilaverdense e Freamunde antes da estreia pela equipa principal minhota, em 2016.Passou depois por Steaua Bucareste (Roménia), Vitória de Setúbal, Apoel de Nicósia (Chipre), Moreirense e, na temporada passada, Al Bataeh, dos Emirados Árabes Unidos.”, confessou Artur Jorge, revelando-se “”.Este é o terceiro reforço dos algarvios na época de regresso à I Liga, depois do guarda-redes Luiz Felipe (ex-Vizela) e do médio Rafael Barbosa (ex-Tondela), num plantel provisório com 19 elementos, segundo dados fornecidos pela SAD.Além das três contratações e das várias renovações confirmadas desde o final da época passada, que o Farense concluiu no segundo lugar do segundo escalão, destaque para a inclusão dos guardiões Miguel Carvalho e Kauan Firmino, que em 2022/23 se dividiram pela equipa principal e pelos sub-23.O plantel iniciou segunda-feira a pré-época com exames médicos e esta terça-feira cumpre o primeiro treino sob as ordens de José Mota, na academia do clube, em São Brás de Alportel.Ricardo Velho, Miguel Carvalho, Kauan Firmino e Luiz Felipe (ex-Vizela).Gonçalo Silva, Muscat, Talocha e Artur Jorge (ex-Al Bataeh, Emirados Árabes Unidos).Cláudio Falcão, Fabrício Isidoro, Vítor Gonçalves, Matheus Oliveira, Velásquez, André Seruca e Rafael Barbosa (ex-Tondela).Rui Costa, Marco Matias, Cristian Ponde e Elves Baldé.José Mota.Rafael Defendi, Pastor, Bandarra, Diogo Viana, Róbson, Abner (Molenbeek, Bélgica), Marcos Paulo, Pedro Henrique (Radomiak Radom, Polónia), Sapara e Lucão.