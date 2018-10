Artur Moraes anuncia fim de carreira mas continua ligado ao futebol

Rui Mendes - RTP Comentários 08 Out, 2018, 13:07 / atualizado em 08 Out, 2018, 13:16 | Futebol Nacional

"Vivi os melhores dias como jogador de futebol no Estádio da Luz. Vou viver no país (Portugal). É com o povo português, com os benfiquistas, com o Estádio da Luz que tinha de fazer esse anúncio. Hoje, segunda-feira, começa uma nova fase, uma nova etapa", disse Artur Moraes.



O brasileiro, recorde-se, defendeu a baliza dos encarnados entre 2011 e 2015. Pelo Benfica, Artur Moraes foi duas vezes Campeão Nacional, venceu duas Taças de Portugal, três Taças da Liga e uma Supertaça.



Formado no Paulista, Artur Moraes teve passagens pelo Cruzeiro, onde foi campeão, Siena, Cesena, Roma, Benfica, Osmanlispor, Chapecoense e Aves.



Agora, depois das emoções de domingo no clássico Benfica-FC Porto, Artur Moraes referiu que vai continuar ligado ao futebol.



Relativamente ao Clássico entre o Benfica e o FC Porto, Artur Moraes fez a sua análise, considerando que a equipa de Rui Vitória foi mais consistente na partida. "Foi uma bela vitória, um jogo bem disputado. Em termos de espetáculo não foi dos melhores, mas o Benfica em campo esteve melhor, concentrado, defendendo muito bem conseguindo a vitória e ser líder".





Quanto ao Campeonato Nacional, a I Liga, Artur Moraes considera que vamos ter uma competição muito "equilibrada, é importante ter o Sporting de Braga perto dos três grandes e isso só aumenta o valor do campeonato português".







Artur Moraes afirmou ainda que os pequenos cada vez estão melhor preparados para ombrear com os grandes e roubar pontos, por isso, acrescenta que vai ser um campeonato "muito equilibrado".





Declarações do guarda-redes Artur Moraes à Antena 1, um dia depois de ter anunciado o final de carreira.