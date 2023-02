Artur Soares Dias arbitra o Sporting e FC Porto

Soares Dias vai ser coadjuvado pelos árbitros assistentes Paulo Soares e Pedro Ribeiro, e pelo quarto árbitro Nuno Almeida, enquanto Luís Godinho foi designado para videoárbitro (VAR).

Sporting, quarto classificado com 38 pontos, e o campeão FC Porto, segundo com 45, a oito do líder Benfica, que tem mais um jogo, defrontam-se no domingo, a partir das 18:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

No 24.º jogo entre 'grandes', o juiz portuense vai arbitrar pela sétima vez um clássico entre Sporting e FC Porto, a segunda no Estádio José Alvalade, em Lisboa, depois de se ter estreado no recinto'leonino' na época passada, na vitória dos 'azuis e brancos', por 2-1, com golos de Taremi, de grande penalidade, e Evanilson, contra o tento inaugural de Sarabia, para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Antes, Soares Dias esteve em quatro triunfos caseiros dos 'dragões', o último das quais em 2017/18, quando os 'azuis e brancos' se impuseram aos 'leões' por 2-1, com golos de Marcano e Brahimi, enquanto Rafael Leão assinou o tento dos 'verde e brancos'.



Já tinha estado nas vitórias do FC Porto em casa frente ao Sporting em 2014/15, por 3-0, em 2013/14, por 3-1, e 2010/11, por 3-2, e no triunfo 'leonino' em 2015/16, por 3-1, sempre em jogos da I Liga.



Esta temporada, o internacional desde 2010 arbitrou o empate 2-2 no dérbi entre Benfica e Sporting, em 15 de janeiro último, para a 16.ª jornada, e as vitórias da formação comandada por Rúben Amorim nos terrenos de Famalicão e Santa Clara, ambas por 2-1, para as rondas 13 e nove, respetivamente.



Soares Dias arbitrou ainda dois jogos do FC Porto no campeonato, caso da goleada em casa imposta ao Sporting de Braga, por 4-1, e o empate 1-1 na visita ao Santa Clara.



Sporting, quarto classificado com 38 pontos, e o campeão FC Porto, segundo com 45, a oito do líder Benfica, que tem mais um jogo, defrontam-se no domingo, a partir das 18:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.



c /Lusa