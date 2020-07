No jogo, a disputar no Estádio Cidade de Coimbra, a partir das 20h45, Soares Dias contará com Rui Licínio e Paulo Soares como árbitros assistentes e no videoárbitro (VAR) estará o árbitro Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa.

Esta época, o árbitro portuense esteve em três jogos da competição, nomeadamente no Benfica-Rio Ave (3-2, quartos de final), Benfica-Sporting de Braga (2-1, oitavos de final) e Penafiel-Gil Vicente (3.ª eliminatória).