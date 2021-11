Artur Soares Dias vai dirigir o dérbi

O juiz da Associação de Futebol do Porto, de 42 anos, será acompanhado pelos árbitros assistentes Rui Licínio e Paulo Soares, e pelo quarto árbitro Cláudio Pereira, enquanto o videoárbitro designado para o dérbi é o lisboeta Hugo Miguel.

Benfica, terceiro classificado da I Liga, com 31 pontos, e Sporting, que divide a liderança com o FC Porto, ambos com 32, jogam na sexta-feira, a partir das 21:15, no Estádio da Luz, em Lisboa.