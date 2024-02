Assembleia da Boavista SAD adiada pela segunda vez

Inicialmente suspensa em 26 de dezembro de 2023 por motivos semelhantes, a sessão magna foi agora remarcada para 15 de março, a partir das 18h00, no Estádio do Bessa.



A eleição dos membros dos órgãos sociais da Boavista SAD para o mandato 2024-2026 encabeça a ordem de trabalhos da Assembleia Geral de acionistas, que incidirá ainda na deliberação acerca da dispensa de prestação de caução dos membros do conselho dos órgãos de administração e fiscalização e na discussão de outros assuntos de interesse.



Há dois meses, a principal acionista, a sociedade "Jogo Bonito", detida por Gerárd Lopez, tinha submetido à Mesa da Assembleia Geral um requerimento para reagendar a sessão, face à “impossibilidade prática de, atempadamente, indicar os órgãos da administração a serem votados”, com aquele órgão a admitir que não existiam pressupostos suficientes.



Até 15 de março, Vítor Murta prosseguirá como presidente do conselho de administração dos "axadrezados", cargo no qual assumiu a sucessão de Álvaro Braga Júnior, em 2020.



Esse ano assinalou a entrada para o controlo maioritário da sociedade gestora do futebol profissional do Boavista do investidor hispano-luxemburguês Gérard Lopez, que teve de executar uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre 49,22% do capital social da SAD através da empresa "Jogo Bonito" no verão de 2023, passando a deter 67,67% de ações.