Assembleia Geral da Liga. Propostas de FC Porto e Sporting com desfechos opostos

O Confronto com o caso do VAR e os cantos "retroativos"

A reunião de clubes serviu para debater e votar as alterações aos regulamentos disciplinares e competitivos para a época 2026/27.O momento de maior fricção ocorreu quando foi discutida uma proposta do Sporting. O clube de Alvalade pretendia alargar a intervenção do VAR para a revisão de pontapés de canto mal assinalados. Na resposta, André Villas-Boas, presidente do FC Porto, sugeriu, de forma irónica, que a proposta do Sporting incluísse efeitos retroativos aplicáveis à época 2025/26.Villas-Boas aludiu diretamente a um lance polémico ocorrido nos Açores durante a época (frente ao Santa Clara), sugerindo que a proposta leonina seria um "mero exercício de hipocrisia" sem esse ajuste retroativo. O Sporting recusou a sugestão do líder portista e os clubes acabaram por chumbar a proposta dos leões na votação.Além da alteração do protocolo do VAR, a Assembleia Geral ditou outros desfechos importantes. Foi rejeitada outra proposta do Sporting que visava alterar a localização física dos bancos de suplentes nos estádios. Por outro lado, uma proposta apresentada pelo FC Porto para aumentar o número de jogadores suplentes no banco para 12 foi aprovada pelos clubes