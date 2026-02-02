Associação de Futebol de Coimbra lança campanha de apoio a clubes
A Associação de Futebol de Coimbra (AFC), com o apoio da Fundação FPF, lançou a campanha solidária "Joga Connosco!" para apoiar os clubes que foram afetados pela depressão Kristin.
"O objetivo desta campanha é reconhecer e apoiar o esforço incansável de todos os agentes desportivos através de uma recolha de fundos e de materiais de construção destinados a apoiar a recuperação das infraestruturas e equipamentos desportivos destruídos pela depressão", informou a AFC em comunicado enviado à agência Lusa.
Para facilitar o apoio, foi criada uma conta solidária através da qual será possível contribuir.
Segundo o levantamento efetuado, há estragos conhecidos nos campos do S.C. Ribeirense, do Grupo Desportivo Cova Gala, do Grupo Desportivo Sourense, do CR Praia da Leirosa, do Atlético Clube Montemorense e do ADCR Pereira.
Além de contar com a solidariedade dos adeptos do futebol e futsal regionais, a AFC apelou à participação de todas as empresas de materiais de construção, para transformar a campanha solidária "num sinal de união e de esperança".
Nove pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo. A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois três óbitos registados por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador.
A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.
Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.
O Governo decretou situação de calamidade até domingo para 69 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.
MYME // SSS