Associação de Futebol de Coimbra lança campanha de apoio a clubes

"O objetivo desta campanha é reconhecer e apoiar o esforço incansável de todos os agentes desportivos através de uma recolha de fundos e de materiais de construção destinados a apoiar a recuperação das infraestruturas e equipamentos desportivos destruídos pela depressão", informou a AFC em comunicado enviado à agência Lusa.

Para facilitar o apoio, foi criada uma conta solidária através da qual será possível contribuir.

Segundo o levantamento efetuado, há estragos conhecidos nos campos do S.C. Ribeirense, do Grupo Desportivo Cova Gala, do Grupo Desportivo Sourense, do CR Praia da Leirosa, do Atlético Clube Montemorense e do ADCR Pereira.

Além de contar com a solidariedade dos adeptos do futebol e futsal regionais, a AFC apelou à participação de todas as empresas de materiais de construção, para transformar a campanha solidária "num sinal de união e de esperança".

Nove pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo. A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois três óbitos registados por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até domingo para 69 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

