"Até já Sporting CP". União da Serra acredita que pode superar talento do Sporting na Taça



A deslocação ao Estádio José Alvalade coincide com o 50.º aniversário do clube, que se assinala na terça-feira, e surge numa época em que a equipa alcançou, pela primeira vez na sua história, esta fase da Taça de Portugal.

O dirigente recordou ainda que o União da Serra levou cerca de 300 adeptos ao reduto do Vitória de Setúbal, que os leirienses venceram nos penáltis (4-2, após 1-1 nos 120 minutos), e espera contar com mais apoiantes em Alvalade, dependendo do dia e horário do jogo.









"Vai ser um momento em que a motivação pode vencer realmente o talento e a melhor formação que o Sporting vai ter”, afirmou, Amândio Santos, em declarações ao Canal 11, após o sorteio que ditou a receção dos ‘leões’, no Estádio José Alvalade, ao União da Serra, do Campeonato de Portugal, quarto escalão do futebol português, na quarta ronda da Taça de Portugal.Sublinhando que a eliminatória será especial para o clube do distrito de Leiria, o dirigente disse que gostaria que o Sporting se apresentasse com os melhores, apesar de reconhecer as diferenças entre os dois emblemas, e destacou a motivação dos jogadores para defrontarem um dos clubes de maior dimensão do futebol português.“É realmente uma coincidência feliz. Estamos extremamente motivados e felizes para poder disputar esta eliminatória com o Sporting”, afirmou o presidente.“Em Setúbal, levámos uma massa associativa que, para nós, já tem impacto, com cerca de 300 pessoas no estádio”, disse, esperando que a deslocação a Alvalade permita reunir ainda mais apoiantes.O dirigente destacou também o percurso recente da equipa, que não perde em casa há cerca de três anos, e afirmou que o clube vai preparar a eliminatória para dar uma boa resposta, apesar das diferenças entre os dois emblemas.“Temos realmente alguma qualidade, ou muita qualidade para o nosso nível, e os resultados dos últimos anos têm refletido mesmo isso”, afirmou.A presença na Taça de Portugal já está também a gerar oportunidades comerciais para o clube. “Já me ligou um patrocinador para colocar a marca nas nossas meias”, revelou Amândio Santos.Os jogos da quarta eliminatória da Taça de Portugal estão agendados para os dias 21 e 22 de novembro.