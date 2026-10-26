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"Até já Sporting CP". União da Serra acredita que pode superar talento do Sporting na Taça

"Até já Sporting CP". União da Serra acredita que pode superar talento do Sporting na Taça

O presidente do União da Serra considerou hoje que a 'motivação' pode superar o talento e a melhor formação do Sporting, no encontro da Taça de Portugal de futebol, manifestando o desejo que os ‘leões’ joguem na máxima força.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Foto: União Desportiva da Serra@Facebook

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"Vai ser um momento em que a motivação pode vencer realmente o talento e a melhor formação que o Sporting vai ter”, afirmou, Amândio Santos, em declarações ao Canal 11, após o sorteio que ditou a receção dos ‘leões’, no Estádio José Alvalade, ao União da Serra, do Campeonato de Portugal, quarto escalão do futebol português, na quarta ronda da Taça de Portugal.

Sublinhando que a eliminatória será especial para o clube do distrito de Leiria, o dirigente disse que gostaria que o Sporting se apresentasse com os melhores, apesar de reconhecer as diferenças entre os dois emblemas, e destacou a motivação dos jogadores para defrontarem um dos clubes de maior dimensão do futebol português.

O União Desportiva da Serra, clube da freguesia de Santa Catarina da Serra, no concelho de Leiria, ocupa o quinto lugar da Série 3 do Campeonato de Portugal.

A deslocação ao Estádio José Alvalade coincide com o 50.º aniversário do clube, que se assinala na terça-feira, e surge numa época em que a equipa alcançou, pela primeira vez na sua história, esta fase da Taça de Portugal.

“É realmente uma coincidência feliz. Estamos extremamente motivados e felizes para poder disputar esta eliminatória com o Sporting”, afirmou o presidente.

O dirigente recordou ainda que o União da Serra levou cerca de 300 adeptos ao reduto do Vitória de Setúbal, que os leirienses venceram nos penáltis (4-2, após 1-1 nos 120 minutos), e espera contar com mais apoiantes em Alvalade, dependendo do dia e horário do jogo.



“Em Setúbal, levámos uma massa associativa que, para nós, já tem impacto, com cerca de 300 pessoas no estádio”, disse, esperando que a deslocação a Alvalade permita reunir ainda mais apoiantes.

O dirigente destacou também o percurso recente da equipa, que não perde em casa há cerca de três anos, e afirmou que o clube vai preparar a eliminatória para dar uma boa resposta, apesar das diferenças entre os dois emblemas.

“Temos realmente alguma qualidade, ou muita qualidade para o nosso nível, e os resultados dos últimos anos têm refletido mesmo isso”, afirmou.

A presença na Taça de Portugal já está também a gerar oportunidades comerciais para o clube. “Já me ligou um patrocinador para colocar a marca nas nossas meias”, revelou Amândio Santos.

Os jogos da quarta eliminatória da Taça de Portugal estão agendados para os dias 21 e 22 de novembro.

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