Atlético marca encontro com Benfica na Taça

No Estádio da Tapadinha, em Lisboa, Catarino Pascoal, aos 52 minutos, e Caleb, aos 88, apontaram os golos da turma lisboeta, finalista vencida da ‘prova-rainha’ em 1945/46 e 1948/49, que será a anfitriã do recordista de títulos Benfica, com 26.



A primeira parte do encontro pautou-se pelo equilíbrio, com um ascendente inicial do Atlético, a procurar algumas aproximações à baliza contrária, mas rapidamente o Felgueiras equilibrou, embora sem ocasiões de destaque junto das duas balizas.



O ‘nulo’ ao intervalo era demonstrativo, mas o Atlético teve uma reentrada forte na partida e, aos 52, num ataque rápido a variar o flanco, Catarino Pascoal recebeu a bola dentro de área e, com uma boa desmarcação, atirou rasteiro para fazer o 1-0.



O treinador Agostinho Bento respondeu de imediato ao tento sofrido, fazendo de uma assentada quatro substituições no Felgueiras, aos 59, o que deu mais bola à equipa do distrito do Porto, mas esbarrando na organização defensiva do Atlético.



O Felgueiras bem tentava, mas foi o Atlético a dar a ‘machadada’ no resultado, aos 88, quando, logo após uma tripla alteração na equipa, resgatou a bola e chegou ao último terço, com Caleb a finalizar e a garantir a passagem à próxima eliminatória.







Jogo realizado no Estádio da Tapadinha, em Lisboa.



Atlético – Felgueiras, 2-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Catarino Pascoal, 52 minutos.



2-0, Caleb, 88.







Equipas:



- Atlético: Rodrigo Dias, Paulinho, Bruno Almeida, Duarte Henriques, Vicente Durand (Joãozinho, 51), Ricardo Dias, Catarino Pascoal (Rúben Marques, 88), Caleb, Miguel Barandas (César Sousa, 88), Délcio Fernandes (Francis Okoli, 72) e Caio Santana (Ekanga Ondoa, 88).



(Suplentes: José Bolivar, Rodrigo Pereira, Fran González, Rúben Marques, Francis Okoli, César Sousa, Joãozinho, Renato Santos e Ekanga Ondoa).



Treinador: Pedro D’Oliveira.



- Felgueiras: Felipe Scheibig, Jean Felipe (Filipe Cruz, 59), Mário Júnior (Michel Costa, 78), Afonso Silva, Pedro Rosas, Henrique Martins (Beni Jetour, 59), Vasco Moreira, Gabi Pereira, Feliz Vaz (Matyhs Jean-Marie, 59), Léo Teixeira (Lucas Duarte, 59) e Mario Rivas.



(Suplentes: Cristiano Figueiredo, Filipe Cruz, Dário, Berna Conceição, Michel Costa, Beni Jetour, João Rafael, Mathys Jean-Marie e Lucas Duarte).



Treinador: Agostinho Bento.







Árbitro: Bruno Vieira (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Duarte Henriques (19), Vasco Moreira (50) e Pedro Rosas (66) e Gabi Pereira (90+5).



Assistência: Cerca de 500 espetadores.