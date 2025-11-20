Atlético procura competir contra Benfica que é "das melhores equipas do mundo"

“A ‘Taça’ ensina-nos que uma equipa de escalão inferior não é necessariamente inferior a outra e que consegue criar dificuldades. Se estivermos na máxima forca e acreditarmos no que trabalhamos, podemos competir com o Benfica”, afirmou o técnico.



Na Taça de Portugal, o Atlético, da Liga 3, já venceu o Rebordosa (1-0) e o Felgueiras (2-0), ambos jogados no Estádio da Tapadinha, em partidas que, segundo Pedro D’Oliveira, “foram muito parecidas”, salientado, no entanto, que o Benfica representa um desafio “muito diferente”.



“Não falamos apenas de uma equipa de uma escalão superior, mas sim de uma das melhores equipas do mundo” salientou, acrescentando que este duelo é uma oportunidade para o Atlético se mostrar.



“Quem vier ver o jogo, mais que o Benfica, que veja o Atlético”, rematou.



Com apenas 29 anos, Pedro D’Oliveira salientou que José Mourinho é um “dos melhores treinadores de sempre” e que “marcou” a sua geração, realçando o impacto do técnico das ‘águias’ no futebol mundial: “toda a gente viu o que é o treinador de futebol antes e depois dele”.



“Há coisas que não podem mudar quando entramos em campo. A identidade e a coragem não podem mudar em nenhum jogo. Acreditamos muito que se isso aparecer estamos mais perto de vencer. Pensar que vai ser tudo diferente não faz sentido. Não ganhamos há três jogos e se pensarmos que temos de mudar tudo, ficaremos mais longe do sucesso”, afirmou D’Oliveira.



O técnico afirmou, também, que os ‘alcantarenses’ “não vão entrar para jogar para lá dos 90 minutos”, mas sim para “disputar todos os segundos”, salientando que “o desafio é estar dentro do jogo”.



A partida da quarta eliminatória da Taça de Portugal será jogada no Estádio do Restelo, ‘casa’ emprestada, tendo Pedro D’Oliveira salientado que o Atlético “queria jogar na Tapadinha”, mas face a essa impossibilidade o “objetivo era jogar o mais perto possível”, sendo a ‘casa’ do Belenenses “uma boa opção”.



Visão esta partilhada por Paulinho, capitão da equipa de Alcântara, que reforçou a ideia de que o Atlético jogará “perto de casa” e que terá “a massa associativa” do seu lado.



Paulinho “acredita” que o Atlético “pode eliminar o Benfica”, enfatizando que a equipa está “preparada para fazer um bom espetáculo”.



“Temos de estar sempre concentrados, seja contra que equipa for. Estivemos bem contra o Rebordosa, que nos criou dificuldades, sendo uma equipa de escalão inferior. Contra o Felgueiras, uma equipa de escalão superior, foi dos nossos melhores jogos. E agora o Benfica é o culminar do que fizemos bem e é uma oportunidade de mostrar que Atlético joga bem, que tem identidade boa”, disse o defesa.



O jogo entre Atlético e Benfica abre a quarta eliminatória da Taça de Portugal e será disputado na sexta-feira, às 20:30, no Estádio do Restelo.