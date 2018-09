Partilhar o artigo Augusto Inácio saiu do Sporting mas deseja boa sorte à equipa Imprimir o artigo Augusto Inácio saiu do Sporting mas deseja boa sorte à equipa Enviar por email o artigo Augusto Inácio saiu do Sporting mas deseja boa sorte à equipa Aumentar a fonte do artigo Augusto Inácio saiu do Sporting mas deseja boa sorte à equipa Diminuir a fonte do artigo Augusto Inácio saiu do Sporting mas deseja boa sorte à equipa Ouvir o artigo Augusto Inácio saiu do Sporting mas deseja boa sorte à equipa