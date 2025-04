Aurélio Pereira: Liga decreta um minuto de silêncio

"A Liga Portugal decreta um minuto de silêncio nos jogos compreendidos entre os dias 11 e 14 de abril", das I e II Ligas, "no sentido de homenagear Aurélio da Silva Pereira, antigo jogador e treinador de futebol, assim como responsável pela formação do Sporting Clube de Portugal", pode ler-se no comunicado emitido pela LPFP.



O antigo responsável pelo departamento de recrutamento do Sporting morreu na terça-feira, destacando-se pela descoberta de futebolistas como Luís Figo, Paulo Futre ou Cristiano Ronaldo.



Antigo jogador dos ‘leões’, Aurélio Pereira tornou-se treinador no Futebol Benfica, antes de regressar ao Sporting, no qual criou e liderou o Departamento de Recrutamento e Formação.