Autocarro de adeptos do Braga apedrejado à chegada a Guimarães

Os 31 autocarros onde viajavam os adeptos com bilhete para o jogo estiveram parados na A11 pouco antes das 9 da noite, a cerca de 20 minutos do apito inicial. A Liga quer saber o que se passou.



Além do atraso na entrada dos adeptos, o autocarro do Braga também foi apedrejado à chegada ao estádio do Vitória de Guimarães, e ficou com os vidros traseiros e laterais partidos. Já o carro do presidente do Braga foi atingido por uma tocha.



Outros objetos arremessados por adeptos do Vitória atingiram e feriram um polícia.



No final do jogo, os treinadores lamentaram os incidentes.