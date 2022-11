Autocarro do FC Porto apedrejado à saída do Estádio do Bessa

Lusa

O autocarro do FC Porto foi apedrejado no sábado à saída do Estádio do Bessa, depois da vitória sobre o Boavista (4-1), no dérbi portuense da 13.ª jornada da I Liga de futebol, confirmou à agência Lusa fonte dos campeões nacionais.