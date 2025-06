Avançado António Xavier deixa o Tondela

“A CD Tondela – Futebol SAD informa que Xavier termina a sua ligação contratual com o nosso Clube. Após mais duas épocas de Tondela ao peito, o esquerdino despede-se do emblema beirão”, escreveu em comunicado a SAD do Tondela.



António Xavier, de 32 anos, natural de Guimarães, fez quatro temporadas – de 2018 a 2020 e de 2023 a 2025 – ao serviço do Tondela, conseguindo um total de 116 jogos, com 10 golos e 17 assistências.



“Após duas manutenções (na primeira passagem) e uma subida de divisão, Xavier fecha a sua “missão” em Tondela com o espírito de dever cumprido”, escreveu o clube.



No comunicado de imprensa, o Tondela “agradece toda a entrega e profissionalismo ao longo desse percurso” no clube beirão e deseja ao Xavier “sorte para o seu futuro pessoal e profissional”.