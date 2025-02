Avançado brasileiro Cauê dos Santos troca Gil Vicente por Casa Pia

“Chego ao Casa Pia com o coração cheio de esperança e a certeza de que grandes feitos estão por vir”, expressou o jogador, em declarações reproduzidas pelos ‘gansos’.



Cauê dos Santos apontou um golo em 17 jogos ao serviço do Gil Vicente, depois de ter representado a equipa B do Benfica na última temporada, com sete golos em 30 jogos.



Antes de chegar a Portugal, o ponta de lança, formado no Grêmio Novorizontino e no Corinthians, clube onde se estreou como sénior, jogou ainda nos belgas do Lommel SK.



Este é o terceiro reforço de inverno do plantel comandado pelo treinador João Pereira, após Khaly (ex-FC Dila, Geórgia) e Korede Osundina (ex-FC Dordrecht, Países Baixos).



Por outro lado, a turma casapiana registou as saídas do médio Telasco Segovia (Inter Miami, Estados Unidos) e dos avançados Raúl Blanco (Racing de Ferrol, Espanha) e Samuel Obeng, que, segundo a imprensa, vai ser reforço dos marroquinos do WAC.



O Casa Pia, que perdeu no sábado, na visita ao Santa Clara, por 2-1, ocupa atualmente a sexta posição da I Liga, com 30 pontos.