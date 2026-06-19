Avançado brasileiro Gabriel Silva no Sporting de Braga por cinco épocas

“O SC Braga informa ter chegado a acordo com o Santa Clara para a transferência a título definitivo do jogador Gabriel Silva. O atacante internacional jovem pelo Brasil, de 24 anos, custou 3,5 milhões de euros (por 100 por cento do passe) e assina um contrato válido para as próximas cinco temporadas (até 2031)”, pode ler-se na nota do clube minhoto.



No negócio é ainda referido pelos ‘arsenalistas” que o Santa Clara “preserva 20 por cento da mais-valia de uma potencial futura transferência” e que Gabriel Silva terá uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.



O avançado chega ao Sporting de Braga após quatro temporadas ao serviço do Santa Clara, na última das quais com 10 golos marcados e uma assistência em 37 jogos disputados.



“Poderia ter chegado antes, mas também esperei para me preparar melhor e chegar em boas condições. Vai ajudar-me bastante jogar com atletas experientes, porque isso vai permitir-me crescer ainda mais como jogador”, disse Gabriel Silva, citado pelo novo clube.



Na carreira, o avançado fez a formação no Palmeiras, emblema no qual chegou à equipa principal, da qual saiu no início de 2022/23 para representar o Santa Clara.

