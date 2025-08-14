Avançado brasileiro Landerson reforça Moreirense até 2030

Aos 18 anos, o atacante vai cumprir a primeira experiência em solo luso, depois de vários anos na formação do Fortaleza, até à equipa de sub-20, pela qual marcou três golos e realizou uma assistência em 25 jogos relativos ao campeonato brasileiro do escalão, ao campeonato estadual do Ceará e à ‘Copinha’.



Natural de Maranguape, na área metropolitana de Fortaleza, no nordeste brasileiro, o dianteiro assumiu que é “muito difícil deixar a família” no país natal para viver “um novo ciclo” e assumiu o objetivo de proporcionar “alegria ao Moreirense”, em declarações aos meios do clube.



Landerson é o oitavo reforço dos minhotos para a época 2025/26, depois do guarda-redes André Ferreira, dos laterais esquerdos Álvaro Martínez e Francisco Domingues, dos médios Rodrigo Alonso, Stjepanovic e Jimi Gower e do extremo Kiko Bondoso.



