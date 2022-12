Avançado brasileiro Léo Pereira confirmado como reforço do Marítimo

"Venho com grandes propósitos. Vou dar o meu máximo em prol de todos os adeptos e mostrar que um brasileiro vai honrar esta camisola", destacou, em declarações aos meios de comunicação do clube, o quarto reforço assegurado pelos `verde-rubros`, a poucos dias do arranque do `mercado de inverno`.

O atleta, de 22 anos, chega ao Marítimo cedido pelos brasileiros do Atlético Goianiense, que desceu à série B do Brasileirão. No emblema de Goiânia desde janeiro último, o avançado alinhou em 66 partidas oficiais e apontou cinco golos.

Ao serviço dos `leões` do Almirante, Léo Pereira, que se define como "um guerreiro" dentro das quatro linhas, vai ter a primeira experiência fora do futebol brasileiro.

"Estou muito ansioso, porque é uma experiência única. A primeira vez a jogar na Europa vai ser, certamente, uma experiência muito boa e vou desfrutar ao máximo", destacou o jogador que fez formação no Ituano, clube que em 2020 o emprestou ao Grêmio, onde integrou a equipa de sub-23.

No ano seguinte foi promovido ao plantel principal do conjunto de Porto Alegre, tendo somado seis golos em 37 partidas disputadas.

O extremo brasileiro junta-se ao lateral direito Paulinho, ao defesa René Santos e ao guarda-redes Marcelo Carné na lista de contratações dos insulares desde novembro.

No período entre a saída de João Henriques e a entrada de José Gomes no cargo técnico, o Marítimo promoveu algumas alterações no plantel principal, afastando oito jogadores do trabalho com a restante equipa.

O médio norte-americano Joel Sonora foi o primeiro a desvincular-se do emblema insular.

Leo Andrade, Clésio Baúque, Miguel Sousa, Lucho Vega, Gonçalo Cardoso, António Zarzana e o guardião Matous Trmal são os restantes jogadores que integram a lista de dispensas. Os dois últimos estavam cedidos a título de empréstimo pelos espanhóis do Valência e pelo Vitória de Guimarães, respetivamente.