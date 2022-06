Avançado brasileiro Lucão reforça Farense

", disse o jogador, citado nas redes sociais pelos algarvios, que não divulgaram detalhes sobre o negócio e duração de contrato.O avançado brasileiro, de 22 anos, chegou à Sanjoanense, por empréstimo do Grémio Anapólis, em janeiro e, até ao final da época, somou nove golos e uma assistência em 14 jogos no terceiro escalão.O atleta já tinha passado pelo Sporting de Braga, também por cedência do Grémio Anápolis, mas só jogou nos sub-23 bracarenses, e também vestiu as camisolas do Trindade, do Goianésia e do Atlético Goianiense no seu país natal.", refere o Farense.Lucão, apelido futebolístico de Lucas Gabriel Ribeiro Firmo, é o sétimo reforço do Farense, depois dos defesas Gonçalo Silva e Talocha, dos médios Marcos Paulo, Vítor Gonçalves e Jhon Velásquez e do extremo Marco Matias.