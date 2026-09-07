Avançado do FC Porto Samu evolui para treino integrado condicionado

Em nota no seu sítio oficial na Internet, o clube `azul e branco` fez saber que Samu está mais próximo de voltar às opções do técnico Francesco Farioli, na sessão de treino que antecede o jogo de estreia da Liga dos Campeões, na terça-feira, diante do Manchester City.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com os `citizens`, o treinador italiano mostrou-se satisfeito com os sinais físicos dados pelo avançado, mas ressalva que o seu regresso à plenitude irá demorar "algumas semanas".

"Temos de ir dia a dia. Está a trabalhar muito para recuperar, mas antes de ter minutos competitivos precisa de muitas luzes verdes, do departamento médico, dos responsáveis pela operação", explicou.

Samu contraiu uma lesão no ligamento cruzado anterior em 09 de fevereiro, diante do Sporting, no clássico referente à 21.ª jornada da última edição da I Liga, que terminou com empate 1-1, no Estádio do Dragão, no Porto.

Além de Samu, constam ainda do boletim médico portista os nomes de Victor Froholdt, em cumprimento do protocolo pós-concussão da UEFA, Zaidu, Oskar Pietuszewski, Vasco Sousa e André Miranda.

Bednarek também está de fora do encontro frente ao vice-campeão inglês, por cumprir suspensão transitada da temporada passada.

O FC Porto defronta o Manchester City na terça-feira, a partir das 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo da ronda inaugural da fase de liga da Liga dos Campeões, sob arbitragem do polaco Szymon Marciniak.