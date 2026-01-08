Futebol Nacional
Avançado Ejike Opara reforça Vitória de Guimarães até 2029
O avançado Ejike Opara reforçou o Vitória de Guimarães por três épocas e meia, até junho de 2029, proveniente dos sérvios do Novi Pazar, informou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol, no 'site' oficial.
"Tido como uma das promessas do futebol nigeriano, Ejike Opara passa a figurar no 'leque' de opções para o setor ofensivo do Vitória Sport Clube. O avançado de 20 anos vinculou-se em definitivo ao clube do 'conquistador', tendo assinado um compromisso válido por três temporadas e meia (até junho de 2029). (...) O novo reforço já se encontra ao dispor do técnico Luís Pinto", lê-se.
Primeiro reforço dos vimaranenses no mercado de transferências de inverno, o ponta de lança, de 20 anos, formou-se no Real Sapphire, clube de Lagos, cidade nigeriana de onde é natural, e rumou ao Novi Pazar no início da época 2023/24.
O dianteiro, de 1,84 metros, cumpriu 55 jogos oficiais, marcou sete golos e realizou duas assistências entre 2023 e 2025, ao serviço do clube que ocupa o quarto lugar na principal divisão sérvia.
Primeiro reforço dos vimaranenses no mercado de transferências de inverno, o ponta de lança, de 20 anos, formou-se no Real Sapphire, clube de Lagos, cidade nigeriana de onde é natural, e rumou ao Novi Pazar no início da época 2023/24.
O dianteiro, de 1,84 metros, cumpriu 55 jogos oficiais, marcou sete golos e realizou duas assistências entre 2023 e 2025, ao serviço do clube que ocupa o quarto lugar na principal divisão sérvia.