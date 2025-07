Avançado Elias Manoel reforça Santa Clara por empréstimo do Botafogo

“Estou muito feliz por chegar a este clube. Sinto-me preparado para este novo desafio na minha carreira. Venho com muita vontade de ajudar o clube a atingir os seus objetivos. Fui muito bem recebido por todos, temos um grupo muito bom e sinto que vamos conquistar coisas importantes juntos", afirmou o atleta em declarações reproduzidas pelo clube.



Elias Manoel, de 23 anos, já realizou seis jogos esta temporada ao serviço do Botafogo.



O avançado brasileiro chega ao Santa Clara por empréstimo com opção de compra, mas o clube não adianta o valor da cláusula.



Além do Botafogo, o jogador conta com passagens pelo New York Red Bulls (Estados Unidos) e Grêmio (Brasil).



Além de Elias Manoel, para atacar a época 2025/26, o Santa Clara já assegurou as contratações de Henrique Pereira, Paulo Victor, Douglas Borel, Anthony Carter e Brenner Lucas e a aquisição em definitivo de Wendel Silva, que esteve cedido pelo FC Porto.



Os açorianos começaram oficialmente a época na quinta-feira com uma derrota frente ao Varazdin (2-1), em jogo da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa.



A partida da segunda mão frente aos croatas está marcada para quinta-feira, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.