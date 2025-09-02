Avançado Henrique Pereira reforça Desportivo de Chaves por empréstimo do Santa Clara
O avançado português Henrique Pereira, de 23 anos, vai representar o Desportivo de Chaves, da II Liga de futebol, por empréstimo do Santa Clara, da I Liga, até ao final da temporada, anunciou hoje o emblema transmontano.
O Desportivo de Chaves garantiu a cedência do futebolista lisboeta no último dia do mercado de transferências de verão para a época 2025/26.
O extremo ruma a Trás-os-Montes depois de representar o Santa Clara, da I Liga, em duas partidas na atual temporada.
Antes, passou pelo Casa Pia, que também disputa a I Liga, tendo participado em 26 jogos e marcado dois golos pelos ‘gansos’ em 2024/25.
Internacional jovem português, Henrique Pereira, de 23 anos, fez toda a formação no Benfica, clube em que também cumpriu 83 jogos pela equipa B.
Com esta cedência, o Desportivo de Chaves soma 14 reforços para a presente época.
