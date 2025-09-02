Avançado Henrique Pereira reforça Desportivo de Chaves por empréstimo do Santa Clara

O Desportivo de Chaves garantiu a cedência do futebolista lisboeta no último dia do mercado de transferências de verão para a época 2025/26.



O extremo ruma a Trás-os-Montes depois de representar o Santa Clara, da I Liga, em duas partidas na atual temporada.



Antes, passou pelo Casa Pia, que também disputa a I Liga, tendo participado em 26 jogos e marcado dois golos pelos ‘gansos’ em 2024/25.



Internacional jovem português, Henrique Pereira, de 23 anos, fez toda a formação no Benfica, clube em que também cumpriu 83 jogos pela equipa B.



Com esta cedência, o Desportivo de Chaves soma 14 reforços para a presente época.



