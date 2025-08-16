Avançado hondurenho Alberth Elis regressa a Portugal para jogar no Marítimo
O avançado hondurenho Alberth Elis é o sétimo reforço do Marítimo para 2025/26, proveniente do CD Olímpia, das Honduras, assinando por um ano, com outro de opção, anunciou hoje o clube da II Liga portuguesa de futebol.
Em comunicado no seu sítio oficial na Internet, a formação madeirense destaca a "força física, a velocidade e o faro de golo" do dianteiro 64 vezes internacional pelo seu país, que chega para "fortalecer o ataque" às ordens do técnico Vítor Matos.
Em 2020/21, Elis jogou no Boavista, pelo qual participou em 32 jogos, somando oito golos e sete assistências.
Formado no CD Olímpia, clube em que estava atualmente, representou ainda o Monterrey, do México, os Houston Dynamo, dos Estados Unidos, assim como os franceses do Bordéus e do Brest.
É o sétimo reforço do Marítimo para 2025/26, depois das chegadas de Martin Tejón (ex-Valência, de Espanha), Paulo Henrique (ex-Radomiak Radom, da Polónia), Raphael Guzzo (ex-Neftchi, do Azereijão), Simo Bouzaidi (ex-Eldense, de Espanha), Marco Cruz (ex-Vitória de Guimarães) e Xavi Grande (ex-Levante, de Espanha).
Ainda sem o contributo de Alberth Elis, o conjunto insular venceu hoje o Felgueiras por 1-0, com um golo de Simão Bouzaidi, aos 90+2 minutos, em partida da segunda jornada da II Liga.
