Avançado internacional português Nelson Oliveira assina pelo Farense

"O ponta de lança internacional português chega para reforçar o nosso ataque e trazer toda a sua qualidade para a nossa equipa", destacou o emblema algarvio sobre o veterano dianteiro, de 35 anos, sem especificar a duração do contrato.



Nelson Oliveira, que soma 17 internacionalizações ‘AA’, com dois golos marcados, justificou ter aceitado este novo desafio pela "história do Farense", que considerou "um clube de I Liga", e assumiu o objetivo de "voltar a colocá-lo onde merece estar", em declarações divulgadas pelo clube de Faro.



"A experiência é importante, obviamente. Apesar de eu ter bastante experiência, numa equipa todos aprendem com todos e eu também posso aprender com os mais jovens. Espero que possam aprender comigo também", confessou o jogador, acrescentando ter encontrado, após o primeiro treino, "uma equipa com bom espírito e focada".



O avançado já representou Benfica, Rio Ave, Paços de Ferreira, Deportivo (Espanha), Rennes (França), Swansea, Notthingham Forest, Norwich City e Reading (Inglaterra), AEK e PAOK (Grécia), Konyaspor (Turquia) e Vitória de Guimarães.



Desde 2023/24, registou 97 partidas oficiais e 13 golos pela equipa de Guimarães, mas a ligação aos vimaranenses terminou sob polémica, depois de ter sido suspenso em maio por “motivos de natureza disciplinar”, que o dianteiro refutou, afirmando ter defendido um colega “numa situação injusta”.



A formação orientada por José Faria aumenta o número de reforços em 2026/27 para 13, depois de já ter revelado os guarda-redes Fabijan Buntic e Kauã Paes, os defesas Rodrigo Borges, Gonçalo Silva e Zolotic, os médios Mattheus Oliveira, Sarpreet Singh e Joseph Nduquidi, e os dianteiros João Resende, Gabriel Barbosa, João Gastão e Vitinho.



Após duas jornadas, o Farense ocupa o segundo lugar da II Liga, com seis pontos, os mesmos da líder Académica, recebendo o Felgueiras na segunda-feira, às 18:00, em jogo da terceira ronda.