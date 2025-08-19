Avançado Ivan Cavaleiro assina pelo Tondela até 2027
O extremo internacional português Ivan Cavaleiro assinou pelo Tondela até junho de 2027, regressando à I Liga de futebol 11 anos depois, anunciou hoje a SAD do clube beirão.
“É oficial. Ivan Cavaleiro é jogador do Tondela. O extremo de 31 anos assina um contrato válido até junho de 2027 e torna-se, desta forma, no décimo reforço para a nova época dos ‘auriverdes’”, anunciou em comunicado de imprensa.
Cavaleiro deixou o campeonato luso em 2014, para representar os espanhóis do Deportivo da Corunha por empréstimo do Benfica, pelo qual tinha jogado na temporada 2013/14.
Desde então, o luso-angolano atutou no estrangeiro, sendo que, na época passada, dividiu-se pelos brasileiros do Bragantino e pelos polacos do Stal Mielec. Antes, tinha jogado também no Mónaco, no Wolverhampton, no Fulham, no Alanyaspor e no Lille.
O extremo, que soma duas internacionalizações pela seleção 'AA' de Portugal, junta-se ao lote de reforços assegurados pelo Tondela para esta época, depois de Christian Marques, Brayan Medina, Joe Hodge, Xabi Huarte, Rémy Vita e Afonso Rodrigues.
