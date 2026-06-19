Avançado João Resende é o terceiro reforço do Farense para 2026/27

“João Resende já veste de preto e branco! O avançado português de 23 anos, internacional pelas camadas jovens, chega a Faro para reforçar o ataque”, revelaram os algarvios, nas redes sociais.



Na última temporada, o dianteiro, que assinou em definitivo por duas épocas, ainda somou dois jogos pelo Estrela da Amadora na I Liga, antes de ter sido emprestado ao Pontevedra, no qual cumpriu 34 jogos e marcou seis golos.



Internacional português sub-20, João Resende, que na formação representou Fafe, Póvoa de Lanhoso, Vitória de Guimarães e Benfica, passou por União de Leiria e Académica enquanto sénior.



Em declarações divulgadas pelo Farense, o dianteiro confessou ter sido atraído por “um clube com um projeto e uma ambição interessantes” e, também, pela possibilidade de voltar a trabalhar com o treinador José Faria, depois da passagem pelo Estrela da Amadora.



“Foi uma pessoa que, na altura, me deu uma oportunidade num clube e agora é importante para mim voltar a ter uma oportunidade com ele”, referiu, acrescentando que pode ser opção “para as três posições de ataque” e que espera contribuir “com golos e assistências”.



Depois dos centrais Gonçalo Silva e Zolotic, João Resende é o terceiro reforço do Farense, que avança para a segunda época consecutiva no segundo escalão.