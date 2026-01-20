Avançado Jorge Delgado reforça Desportivo de Chaves por empréstimo do Valladolid

O futebolista espanhol chega ao Desportivo de Chaves depois de ter participado em oito jogos e de ter apontado um golo pela equipa principal do Valladolid, da segunda divisão espanhola, na presente época.



Jorge Delgado prepara-se para se estrear no futebol português ao serviço dos transmontanos, naquela que será, também, a sua primeira experiência fora de Espanha.



Formado no Getafe, estreou-se como sénior ao serviço do Racing Santander, na época 2022/23, clube em que passou, também, pela equipa B.



Rumou, depois, ao Valladolid, tendo cumprido 34 partidas e apontado 15 golos pela equipa B dos ‘blanquivioletas’, em 2024/25.



O avançado espanhol é o primeiro reforço anunciado pela SAD transmontana nesta reabertura do mercado de transferências.