Avançado Juninho regressa ao Chaves

Em nota divulgada na conta oficial na rede social Facebook, o clube transmontano explicou que o avançado, de 24 anos, será reintegrado no plantel às ordens de Carlos Pinto.



O Chaves acrescentou que a transferência para o Boavista, 16.º classificado do principal escalão, irá concretizar-se em 1 de julho, no final da temporada 2020/21.



Em 21 de janeiro, Juninho tinha sido anunciado como o primeiro reforço da reabertura do mercado para os "axadrezados", com contrato até 2024.



Esta temporada, o brasileiro, que na época passada representou o Estoril Praia, por empréstimo do Athletico Paranaense, apontou já quatro golos em nove jogos ao serviço do atual quinto classificado da II Liga.



O extremo, natural de Pitangui, já representou a equipa principal do emblema de Coritiba e passou por diversos empréstimos, ao Grêmio Esportivo Brasil, Grêmio Novorizontino, Figueirense, Vila Nova e Portimonense, no qual contabilizou um jogo, em 2015/16.



O Desportivo de Chaves já garantiu nesta reabertura do mercado o experiente defesa central Vasco Fernandes, de 34 anos (ex-Umraniyespor, da II Liga da Turquia),​​​​​​​ e o avançado brasileiro William, de 29 anos (ex-Al-Fayha, da Arábia Saudita.​​​​​​)​