Avançado Leandro Sanca reforça frente de ataque do Desportivo de Chaves

Natural de Lisboa, com passagens pela formação do Belenenses e do Sporting de Braga, Leandro Sanca é o mais recente reforço da frente de ataque do Desportivo de Chaves, após acordo entre a SAD transmontana e a italiana para a transferência “definitiva” do jogador.



Na época anterior, o extremo português e guineense esteve ao serviço do Famalicão, por empréstimo do Spezia, onde cumpriu 15 jogos e apontou dois golos.



Num vídeo divulgado pelo clube nas redes sociais, Sanca mostrou-se “satisfeito” e “muito motivado” com o projeto apresentado pelo emblema flaviense, garantindo que vem para ajudar a equipa.



“Defino-me como um jogador que gosta de futebol bonito, de driblar, de mostrar a sua alegria dentro de campo, de marcar golos, de assistir e, principalmente, de ajudar a equipa”, frisou.



Para a nova temporada, o Desportivo de Chaves já tinha assegurado também os avançados Rodrigo Melro (ex-sub-19) e Paulo Victor (ex-Ituano, Brasil), os defesas Sandro Cruz (ex-Benfica), Bruno Rodrigues (ex-Sporting de Braga), Guilherme Ferreira (ex-Juventude de Pedras Salgadas) e Ygor Nogueira (ex-Santa Clara), os médios Guima, Pedro Pinho (ex-Sanjoanense), Kelechi (ex-Ponferradina, Espanha) e Ktatau (ex-Juventude de Pedras Salgadas) e o guarda-redes Hugo Souza (ex-Flamengo, Brasil).