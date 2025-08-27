Avançado Luís Semedo reforça Moreirense por empréstimo do Sunderland

A cedência inclui uma cláusula de opção de compra, que, caso seja acionada, implica a assinatura de um contrato de quatro temporadas entre o clube da vila de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães, e o jogador, de 22 anos, esclareceu fonte oficial do clube minhoto à Lusa.



Ligado desde o verão de 2023 ao clube que agora milita na Premier League, o ponta de lança cumpriu 23 jogos oficiais pela equipa principal dos ‘black cats’ na temporada 2023/24, ainda no segundo escalão inglês, e um em 2024/25, antes do empréstimo aos italianos da Juventus, onde marcou dois golos em 28 encontros pela equipa sub-23.



Internacional pelas seleções sub-19 e sub-20 de Portugal, o jogador, de 1,92 metros, representou antes o Benfica, desde o escalão sub-10 até à equipa B, pela qual somou três jogos na época 2021/22 e 18 em 2022/23, com dois golos e duas assistências.



Luís Semedo é o 10.º reforço dos vimaranenses no mercado de transferências em curso, a par do guarda-redes André Ferreira, dos defesas Álvaro Martínez, Francisco Domingues e Diogo Travassos, dos médios Rodrigo Alonso, Stjepanovic e Jimi Gower, e dos avançados Kiko Bondoso e Landerson.