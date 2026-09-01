Avançado Malik Abubakari regressa a Portugal para reforçar o Torreense

Aos 26 anos, o ganês volta a solo português cinco anos depois da última experiência. Em 2020/21 alinhou pelo Casa Pia, por empréstimo do Moreirense, já depois de ter representado o Fafe, também por cedência dos 'cónegos', e de ter jogado pelos sub-19 do Vizela.



“Hora de trabalhar, evoluir e criar memórias juntos", assinalou o avançado, citado em nota pública do emblema do Oeste.



Depois da passagem por Portugal, Abubakari assinou pelos suecos do Malmo, seguindo-se também desafios nos finlandeses do HJK e dos eslovacos do Slovan Bratislava antes de rumar à Dinamarca.