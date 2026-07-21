Avançado Marquinhos reforça Desportivo de Chaves

“O Desportivo de Chaves chegou a acordo com o Santa Cruz para a transferência do avançado, que passa a integrar o plantel principal para a época 2026/27”, informou a SAD transmontana nas redes sociais.



O ponta de lança, de 23 anos, estreia-se no futebol português após uma breve passagem pelo Santa Cruz, da terceira divisão brasileira, tendo cumprido oito jogos e apontado dois golos pelo emblema de Pernambuco, depois de representar o Associação Atlética Maguary, o Esporte Clube Água Santa e o Retrô FC.



Em solo europeu, Marquinhos conta com passagens pelos finlandeses do AC Oulu e pelos ucranianos do extinto Dnipro.



Para a nova temporada, o Desportivo de Chaves já tinha assegurado também os avançados André Rodrigues (ex-Marítimo), Wilson Tavares (ex-Atlético da Malveira) e Costinha (ex-Petro de Luanda), o médio Dru Yearwood (ex-Rotherham), o defesa Léo Alaba (ex-AVS) e o guarda-redes João Valido (ex-Arouca).