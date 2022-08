Avançado Matheus Babi no Santa Clara por empréstimo do Athletico Paranaense

"A Santa Clara Açores Futebol SAD vem por este meio anunciar a chegada do atleta Matheus Babi por cedência do Athletico Paranaense até ao final da época", avança o emblema açoriano em comunicado.



A formação insular enaltece as características do novo reforço, que é “fisicamente possante” e “imponente no jogo aéreo” e que, além do clube de Curitiba, conta com passagens por Macaé, Grêmio, América e Botafogo.



“O ponta de lança brasileiro de 25 anos chega com crédito firmados no futebol ‘canarinho’, apontando 13 golos em 51 partidas no principal escalão do futebol brasileiro”, lê-se na nota de imprensa.



O Santa Clara destaca ainda que Matheus Babi fez parte da equipa do Athletico Paranaense que conquistou a Taça Sul-Americana em 2020/21.



Para esta época, o Santa Clara oficializou a contratação de Tomás Domingos (proveniente do Mafra), Martim Maia (ex-Amora), Ricardo Silva (ex-FC Porto B), Xavi Quintillà (ex-Villareal), Rodrigo Valente (ex-Estoril), Andrezinho (do FC DAC 1904), de Bicalho e Gabriel Silva (ambos por empréstimo do Palmeiras), Bobsin (do Grémio), Adriano e Paulo Eduardo (ex-Cruzeiro), Rildo (do Grémio), de Bruno Almeida (emprestado pelo Trofense) e de João Lima (proveniente do Al-Wahda), de Calila (do BSAD) e agora de Babi (ex-Atlético Paranaense).



Em sentido inverso, abandonaram os Açores os jogadores Nené, Lincoln, Cryzan, Mikel Villanueva, Bouldini, Hidemasa Morita, Júlio Romão e Pipe Gomez.