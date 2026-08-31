Avançado mexicano Santiago Giménez reforça o FC Porto por empréstimo do AC Milan
Santiago Giménez é reforço do FC Porto por empréstimo do AC Milan até ao final da temporada, em negócio que contempla uma cláusula de compra definitiva de 18 milhões de euros (ME), oficializaram hoje os campeões portugueses de futebol.
A cláusula pode ser acionada pelos `azuis e brancos`, mas também tornar-se obrigatória, caso o ponta de lança internacional mexicano atinja determinados objetivos desportivos, não especificados pelo clube portista.
"O acordo inclui a opção de transferência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva e de 100% dos direitos económicos do atleta pelo valor fixo de 18 ME, acrescido de uma remuneração variável máxima de até 2 ME em bónus", pode ler-se na nota do FC Porto no seu sítio oficial na Internet.
Os `dragões` informaram ainda que se encarregam do mecanismo de solidariedade a clubes terceiros e que a operação não contou com qualquer intervenção de intermediação.
O avançado vem colmatar a ausência do lesionado Samu, que tem apenas previsto o regresso para novembro, concorrendo pela vaga na frente de ataque com André Silva e Deniz Gül, que, segundo a imprensa portuguesa e turca, está em vias de deixar os portistas e ingressar no Galatasaray.
Santiago Giménez, de 25 anos, procura relançar a carreira na cidade `invicta`, após uma passagem de menor sucesso pelo AC Milan, clube em que ingressou a meio da temporada 2024/25, marcada por vários problemas físicos.
Pelos `rossoneri`, atualmente orientados pelo técnico português Ruben Amorim, que descartou o ponta de lança das suas opções, somou sete golos em 37 aparições ao longo de uma época e meia.
Nascido em Buenos Aires, na Argentina, Giménez fez a sua formação no Cruz Azul, clube mexicano no qual se estreou como sénior, antes de se mudar para o Feyenoord em 2022/23, onde conseguiu o período de maior destaque do seu percurso futebolístico.
Ao serviço do emblema neerlandês, apontou 65 golos em duas temporadas e meia, tendo conquistado um campeonato, uma Taça dos Países Baixos e uma Supertaça.
Em representação do México, venceu as últimas duas edições da Gold Cup (2025 e 2023) e esteve recentemente no Mundial2026, onde participou em quatro dos cinco jogos da seleção na prova, sempre enquanto suplente utilizado.