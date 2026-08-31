Avançado mexicano Santiago Giménez reforça o FC Porto por empréstimo do AC Milan

A cláusula pode ser acionada pelos `azuis e brancos`, mas também tornar-se obrigatória, caso o ponta de lança internacional mexicano atinja determinados objetivos desportivos, não especificados pelo clube portista.

"O acordo inclui a opção de transferência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva e de 100% dos direitos económicos do atleta pelo valor fixo de 18 ME, acrescido de uma remuneração variável máxima de até 2 ME em bónus", pode ler-se na nota do FC Porto no seu sítio oficial na Internet.

Os `dragões` informaram ainda que se encarregam do mecanismo de solidariedade a clubes terceiros e que a operação não contou com qualquer intervenção de intermediação.

O avançado vem colmatar a ausência do lesionado Samu, que tem apenas previsto o regresso para novembro, concorrendo pela vaga na frente de ataque com André Silva e Deniz Gül, que, segundo a imprensa portuguesa e turca, está em vias de deixar os portistas e ingressar no Galatasaray.

Santiago Giménez, de 25 anos, procura relançar a carreira na cidade `invicta`, após uma passagem de menor sucesso pelo AC Milan, clube em que ingressou a meio da temporada 2024/25, marcada por vários problemas físicos.

Pelos `rossoneri`, atualmente orientados pelo técnico português Ruben Amorim, que descartou o ponta de lança das suas opções, somou sete golos em 37 aparições ao longo de uma época e meia.

Nascido em Buenos Aires, na Argentina, Giménez fez a sua formação no Cruz Azul, clube mexicano no qual se estreou como sénior, antes de se mudar para o Feyenoord em 2022/23, onde conseguiu o período de maior destaque do seu percurso futebolístico.

Ao serviço do emblema neerlandês, apontou 65 golos em duas temporadas e meia, tendo conquistado um campeonato, uma Taça dos Países Baixos e uma Supertaça.

Em representação do México, venceu as últimas duas edições da Gold Cup (2025 e 2023) e esteve recentemente no Mundial2026, onde participou em quatro dos cinco jogos da seleção na prova, sempre enquanto suplente utilizado.