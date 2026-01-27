Avançado neerlandês Arjen van der Heide assina pelo Tondela até 2029

Numa nota de imprensa, a SAD do Tondela informou que chegou a acordo com o De Graafschap, dos Países Baixos, para a contratação de Van der Heide.



“O atacante de 24 anos neerlandês assina um contrato válido até ao final de junho de 2029, tornando-se no mais recente reforço de inverno dos ‘auriverdes’”, anunciou o clube.



No documento, o Tondela disse que o internacional sub-19 pelos Países Baixos fez toda a formação no Heerenveen, de onde saiu em 2022 para o Roda e depois para o De Graafschap.



O Tondela indicou que Arjen van der Heide “já cumpriu com os procedimentos médicos” e está já à disposição do técnico Cristiano Bacci, nesta que é a sua primeira experiência num clube estrangeiro.



Em declarações ao clube beirão, adiantou que sempre quis “uma aventura no estrangeiro e essa oportunidade surgiu” no Tondela o que “é uma boa oportunidade de desenvolver e dar um próximo passo” na carreira profissional.



Depois do também avançado Makan Aïko, Van der Heide é o segundo reforço neste mercado de inverno do Tondela, que conta 12 pontos e ocupa a 17.ª posição, lugar de descida, e no domingo recebe o Benfica, em terceiro lugar, com 45, em jogo da 20.ª jornada da I Liga.

