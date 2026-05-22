Avançado neerlandês Luuk de Jong deixa o FC Porto

"O vínculo contratual de Luuk de Jong terminou e o avançado internacional neerlandês, de 35 anos, está de saída do FC Porto após ter-se sagrado campeão nacional na época de estreia ao serviço do clube", anunciaram os `dragões`, em nota no sítio oficial.

Chegado ao FC Porto como reforço surpresa no jogo de apresentação aos sócios, em 03 de agosto de 2025, o veterano avançado, de 36 anos, teve uma temporada marcada por problemas físicos, que o impediram de ser a alternativa a Samu durante grande parte do tempo.

Após uma primeira lesão no joelho esquerdo, logo no início de setembro, que o afastou dos relvados por quase dois meses, o ponta de lança reincidiu, de forma mais gravosa, frente ao Estoril Praia, na 12.ª jornada do campeonato, em 30 de novembro, não tendo voltado a jogar desde então.

Apesar do longo período de ausência, tendo somado apenas sete encontros, o jogador contribuiu para o título nacional do FC Porto com um importante golo no estádio do Sporting, que inaugurou o marcador na vitória dos portistas por 2-1, na quarta ronda.

"Já conhecia a dimensão do FC Porto, obviamente, e a minha imagem do clube não mudou, porque, se tanta gente vem celebrar contigo, isso significa que é realmente enorme. Mas eu já sabia disso. Como disse, este é um clube gigante e incrível, com muita história e grandes troféus. Jogar no FC Porto foi especial", assegurou o dianteiro, em declarações divulgadas pelos meios de comunicação do clube.

Sem se conseguir afirmar na cidade `invicta`, De Jong chegou ao FC Porto depois de três épocas consecutivas no PSV Eindhoven, pelo qual fez 74 golos e 39 assistências em 134 jogos, na sua segunda passagem pelo clube, depois de ali ter jogado de 2014 a 2019.

Além das oito temporadas no PSV Eindhoven, Luuk de Jong jogou no FC Barcelona em 2021/22, por empréstimo do Sevilha, clube que representou de 2019 a 2021.