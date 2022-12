Avançado Patrick Fernandes reforça Torreense

O cabo-verdiano, que completou recentemente 29 anos, chega ao emblema do Oeste depois de ter rescindido com o Desportivo de Chaves, clube pelo qual alinhou na última temporada e meia – somando dois golos e quatro assistências em 42 jogos – e que ajudou a subir ao principal escalão português, em 2021/22.Esta época, o jogador, que em Portugal já representou Oliveira do Hospital, Felgueiras, Tondela, Farense e Varzim, foi opção apenas em oito encontros: seis dos quais no campeonato, um na Taça de Portugal e outro na Taça da Liga.O Torreense, comandado pelo treinador Pedro Moreira, ocupa a 15.ª posição do campeonato, com 10 pontos conquistados em 13 jornadas já disputadas.