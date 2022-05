Avançado Petar Musa assina pelo Benfica até 2027

"O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Boavista FC para a transferência do avançado Petar Musa, que assinou um contrato com o nosso clube válido por cinco temporadas (até 2027). A apresentação do jogador será feita em breve", refere o Benfica em comunicado.

O avançado, de 24 anos, representou esta época o Boavista, tendo alinhado em 31 jogos nas diferentes competições, apontando 12 golos, para além de quatro assistências.

Musa foi formado nos croatas do NK Zagreb e jogou depois nos checos do Viktoria Zizkov, Slovan Liberec e Slavia Praga, tendo passado também por empréstimo pelos alemães do Union Berlim.

O Boavista também confirmou o acordo com os `encarnados` para a transferência, desejando felicidades ao avançado.

"O Boavista deseja as maiores felicidades a Petar Musa nesta sua nova aventura profissional, reconhecendo que esteve perante um atleta que soube, desde o primeiro dia, respeitar e dignificar esta instituição centenária", salienta em comunicado.