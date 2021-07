Avançado Rodrigo Gomes renova com Sporting de Braga até 2026

"A SC Braga, SAD acertou com o jogador Rodrigo Gomes a extensão do contrato que vincula a esta sociedade, que passa a ser válido até 2026. Já com seis jogos realizados pela equipa principal, o avançado, de 18 anos, é uma das apostas para o presente e futuro do clube arsenalista", informou o clube minhoto, no sítio oficial na Internet.



Rodrigo Gomes, que ingressou no emblema bracarense na temporada 2014/15, soma cinco golos em 19 internacionalizações pelas seleções jovens de Portugal, tendo-se destacado na temporada passada na equipa de sub-23 'arsenalista', com nove tentos em 17 encontros.