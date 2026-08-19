Futebol Nacional
Avançado senegalês Junior Mendes assina pelo Desportivo de Chaves até 2028
O futebolista Junior Mendes, anteriormente ao serviço da União de Leiria por empréstimo do Alverca, vai representar o Desportivo de Chaves na época 2026/27, anunciou hoje o emblema transmontano da II Liga.
O extremo, de 24 anos, assinou contrato por dois anos, adiantou à Lusa fonte do clube, após cumprir 11 jogos pela União de Leiria, do segundo escalão, em 2025/26.
O futebolista passou antes pelos franceses do Guingamp e pelos luxemburgueses do Jeunesse Esch, depois de Laval e Stade Poitevin, ambos em França.
Junior Mendes é o 12.º reforço do Desportivo de Chaves para a época 2026/27, após Léo Alaba (ex-AVS), João Valido (ex-Arouca), Dru Yearwood (ex-Rotherham, Inglaterra), André Rodrigues (ex-Marítimo), Wilson Tavares (ex-Atlético da Malveira), Costinha (ex-Petro de Luanda, Angola), Marquinhos (ex-Santa Cruz, Brasil), Antony Herbert (ex-Árabe Unido, Panamá), Gilberto García (ex-Club Atlético La Paz, México), GB (ex-Vasco da Gam, Brasil) e Ivo Vázquez (ex-Club Atlético La Paz, México).
O futebolista passou antes pelos franceses do Guingamp e pelos luxemburgueses do Jeunesse Esch, depois de Laval e Stade Poitevin, ambos em França.
Junior Mendes é o 12.º reforço do Desportivo de Chaves para a época 2026/27, após Léo Alaba (ex-AVS), João Valido (ex-Arouca), Dru Yearwood (ex-Rotherham, Inglaterra), André Rodrigues (ex-Marítimo), Wilson Tavares (ex-Atlético da Malveira), Costinha (ex-Petro de Luanda, Angola), Marquinhos (ex-Santa Cruz, Brasil), Antony Herbert (ex-Árabe Unido, Panamá), Gilberto García (ex-Club Atlético La Paz, México), GB (ex-Vasco da Gam, Brasil) e Ivo Vázquez (ex-Club Atlético La Paz, México).