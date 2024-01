Avançado Tamble Monteiro reforça Portimonense

O dianteiro, de 23 anos, será a primeira contratação de inverno dos algarvios, depois de ter assinado 11 golos, nove deles na Liga 3, em 17 jogos oficiais com a camisola do líder da Série A do terceiro escalão.



Tamble Monteiro dividiu a sua formação entre Académica e Eirense, emblema em que se estreou como sénior, passando depois por Anadia e São João de Ver.



O jogador será apresentado oficialmente em conferência de imprensa marcada para quinta-feira, às 12:30, no Estádio Municipal de Portimão.



Após a 15.ª jornada, o Portimonense ocupa o 15.º lugar na I Liga, com 15 pontos.