Avançado Vinicius Mingotti reforça Moreirense com contrato até 2027

“O Moreirense Futebol Clube informa que chegou a acordo com o atleta Vinicius Mingotti, tendo este rubricado um contrato válido por três temporadas e meia”, refere a nota publicada no sítio oficial do emblema da vila de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães.



Aos 24 anos, o dianteiro brasileiro vai cumprir a primeira experiência no futebol português, depois de um trajeto com formação no Grêmio Novorizontino, no São Paulo e no Athletico Paranaense, clube do principal escalão brasileiro, ao qual estava vinculado.



Em 2023, Vinicius Mingotti jogou, por empréstimo, no Operário Ferroviário, tendo marcado sete golos em 13 jogos para o campeonato estadual de Paraná, e no Bahia, tendo contribuído para a manutenção da equipa da cidade de Salvador na Série A brasileira, com dois golos em 17 partidas oficiais.



O ponta de lança é a segunda contratação do Moreirense no mercado de transferências em curso, depois do guarda-redes Mika, de 32 anos.