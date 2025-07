Avançado Yarlen Augusto cedido ao Tondela pelo Botafogo do Brasil

Numa nota de imprensa divulgada na sua página oficial, o Tondela indica que Yarlen, de 19 anos, "é internacional jovem pelo Brasil e considerado como uma das maiores esperanças do futebol canarinho".



Depois de ser campeão do Brasil e da América do Sul, o avançado brasileiro, que já foi comandado por Artur Jorge e Renato Paiva, disse em declarações ao Tondela que sabe “como são os treinadores portugueses e da sua exigência no dia-a-dia”.



Já aos dispor do treinador Ivo Vieira, o jovem atleta afirmou estar “carregado de vontade e ilusão para ajudar” o clube beirão e disse estar “muito feliz e motivado” por chegar ao Tondela e também por cumprir o sonho de jogar na Europa.



Yarlen Augusto é o oitavo reforço do Tondela para a próxima época e junta-se assim a Yefrei Rodríguez e Juanse Rodríguez, também por empréstimo, e ainda Christian Marques, Brayan Medina, Joe Hodge, Xabi Huarte e Afonso Rodrigues.