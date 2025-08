Avançado Yassin Fortuné é reforço do Vizela

Fortuné, de 26 anos, assinou um contrato válido até junho de 2027, com opção por mais uma época. O jogador vai envergar a camisola número 23.



Formado nas academias do Lens e do Arsenal, o atacante soma mais de 30 internacionalizações pelas seleções jovens de França, entre os escalões de sub-16 e sub-20, e chega ao futebol português depois de passagens por clubes como o FC Sion (Suíça), Angers (França), Polissya (Ucrânia) e US Quevilly-Rouen (França), onde atuou na última temporada.



“Estou muito feliz por estar aqui. É a minha primeira vez em Portugal, mas conheço o Vizela, porque tenho amigos aqui. Estou muito entusiasmado com este novo desafio”, afirmou o jogador, em declarações divulgadas pelo clube.



Fortuné destaca-se pela versatilidade no ataque e acredita que a mudança para o Vizela pode marcar um novo rumo na carreira.



“Já falei com o treinador e sinto que ele vai conseguir fazer coisas boas comigo. Sou um jogador técnico e também rápido. Gosto de lutar pela equipa e de ajudar sempre os meus companheiros”, acrescentou.



O novo reforço revelou ainda que mantém uma amizade com Bamba, jogador do atual plantel vizelense. “Dou-me bem com o Bamba desde os tempos do Sion. Ele falou-me muito bem do clube e sei que me vai receber bem”, concluiu.