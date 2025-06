Aves a um passo da manutenção na I Liga

No primeiro encontro, há uma semana, a formação de Vila das Aves, antepenúltima colocada da I Liga, bateu os minhotos por 3-0, colocando-se em posição favorável para permanecer entre os ‘grandes’ na próxima época.



Se o AVS subiu pela primeira vez na época passada, depois de ultrapassar o Portimonense precisamente no play-off, o Vizela, terceiro da II Liga, tenta o desejado regresso um ano após ter sido despromovido ao segundo escalão.



O conjunto avense foi recuperar o técnico José Mota para as últimas duas rondas da I Liga, tendo estado envolvido até ao derradeiro jogo na luta pela manutenção com Farense, Boavista, que desceram de forma direta, e Estrela da Amadora, que assegurou a permanência.



Já o Vizela lutou também até ao último jogo pela subida na II Liga, juntamente com Tondela e Alverca, mas viu beirões e ribatejanos garantirem os dois primeiros lugares.



O desafio está agendado para as 19:45 e será arbitrado por Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.



Também hoje se realiza a segunda mão do play-off de acesso à II Liga de 2025/26, em que o Belenenses, da Liga 3, entra com vantagem sobre o Paços de Ferreira, do segundo escalão, graças ao triunfo por 2-1 no primeiro encontro.