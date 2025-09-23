Aves anuncia João Pedro Sousa como treinador
O Aves, da I Liga portuguesa de futebol, anunciou a contratação de João Pedro Sousa como treinador principal, com um vínculo válido até junho de 2027.
Natural de Braga, o técnico de 54 anos regressa a Portugal após ter orientado, na última temporada, o Baniyas, dos Emirados Árabes Unidos, clube que deixou em janeiro.
“Foi chegar, assinar e treinar”, resumiu a SAD avense, referindo que o novo treinador já conduziu a primeira sessão de trabalho, tendo como horizonte o encontro de sábado com o Estrela da Amadora, na Reboleira.
Com várias épocas como adjunto em Portugal e no estrangeiro, João Pedro Sousa iniciou a carreira de treinador principal no Famalicão, em 2019/20, equipa que voltou a orientar após passagens por Boavista e Al-Raed, da Arábia Saudita.
A equipa técnica que acompanhará João Pedro Sousa está praticamente definida.
Cumpridas seis jornadas da I Liga, o Aves é último classificado, com apenas um ponto.
