Aves continua na I Liga

Os avenses, que traziam uma vantagem de três golos do primeiro jogo, em casa, até sofreram primeiro, num autogolo de Fernando Fonseca, aos 14 minutos, mas conseguiram empatar ainda no primeiro tempo por Tunde (38) e operar uma reviravolta, por Gustavo Assunção (64), apesar de o Vizela impor a igualdade na parte final, num penálti de Morschel, já aos 77 minutos.



Com este desfecho, o Aves, que tinha subido na época passada ao principal escalão, também através de um play-off, fecha o agregado da eliminatória com um 5-2, tornando-se a primeira equipa da I Liga a conseguir sobreviver neste tipo de decisões desde que o sistema foi reintroduzido há cinco anos.



O Vizela, ainda assim, deu luta para tentar inverter o rumo da eliminatória, apesar do primeiro sinal de perigo do jogo ter sidoo desenhado pela equipa de Vila das Aves, que, logo aos sete minutos, gelou os adeptos locais, num contra-ataque que John Mercado desenhou e finalizou, sendo travado por grande defesa de Miguel Morro.



O calafrio não conseguiu, ainda assim, beliscar a esperança dos vizelenses, que foram mais audazes a assumir a iniciativa do jogo e a derivar o jogo para junto da baliza do Aves.



Depois de algumas ameaças, a insistência dos locais deu frutos, com Thio a combinar com Yannick Semedo e a rematar forte, beneficiando de um desvio no avense Fernando Fonseca para inaugurar o marcador.



O tento 'incendiou' de ânimo as bancadas do bem composto estádio dos vizelenses e contagiou de esperança a equipa, que desenhou mais algumas aproximações perigosas à área contrária, novamente com Thio em destaque.



Mas, tal como no jogo da primeira mão deste play-off, o Aves foi ‘matreiro’ e, quando parecia que estava a ser subjugado, mostrou-se ‘venenoso’ no contra-ataque.



Aos 38 minutos, Tunde, que já tinha sido herói no jogo em Vila das Aves, apontando dois golos, voltou a assumir o protagonismo, desta feita aproveitando um erro de Thio para se isolar e atirar para resgatar a igualdade.



Os minhotos sentiram em termos anímicos o tento do adversário e demoraram um pouco a reagir, só voltando a criar perigo já perto do intervalo, num remate de Vivaldo Semedo, mas que teve defesa superior de Simão Bertelli, arrastando o 1-1 até ao tempo de descanso.



O reatamento devolveu um jogo de maior equilíbrio, com o Vizela mais cauteloso a tentar assumir novamente o controlo das operações e o Aves a entregar a iniciativa, mas sem deixar de espreitar os contragolpes.



Numa dessas investidas, os visitantes deram nova lição de eficácia ao rival, numa jogada desenhada por John Mercado e finalizada em golo, com um desvio ‘artístico’ de calcanhar de Gustavo Assunção, para o 2-1.



O tento sofrido retirou clarividência ao conjunto da II Liga, que foi tentando pressionar para relançar a eliminatória, mas com parca inspiração nos momentos de finalização, perante uma coesa defesa contrária.



Os avenses só cometeram um erro na parte final, com Jaume Grau a desviar com um braço uma tentativa de corte e a ceder uma grande penalidade, ratificada com recurso às imagens do VAR.



Na cobrança, já aos 78 minutos, Morschel não desperdiçou a oportunidade para assinar o 2-2 e ainda devolver um pouco de esperança aos adeptos.



No entanto, com pouco tempo e perante a maior experiência do Aves a gerir as incidências do jogo, o resultado não mais se alterou, mantendo os avenses no principal escalão e o Vizela na II Liga na próxima temporada.